В Приамурье три человека погибли, провалившись под лёд на машине

Автомобиль "Нива" выехал на лёд в районе автодороги, ведущей от посёлка Новобурейский в село Куликовка.

Три человека погибли, провалившись под лёд на машине в Бурейском районе Амурской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщается, что автомобиль "Нива" выехал на лёд в районе автодороги, ведущей от посёлка Новобурейский в село Куликовка. В 100 метрах от берега "нива" ушла под лёд на глубину около пяти метров.

В машине находилось пять человек. Водителю и одному из пассажиров удалось спастись, трое погибли.

В Бурейский район выехали психологи Главного управления МЧС России для оказания экстренной психологической помощи.