Из документов следует, что Вашингтон ожидает отрицательной реакции со стороны мирового сообщества.

Власти США попросили Израиль умерить свою реакцию на признание Иерусалима столицей ближневосточного государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Госдепа США, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Из документов следует, что Вашингтон ожидает отрицательной реакции со стороны мирового сообщества на признание Иерусалима столицей Израиля и оценивает потенциальную угрозу для американцев и американских объектов.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и приступил к осуществлению плана по переносу Посольства США из Тель-Авива в "Святой город".