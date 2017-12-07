Власти США попросили Израиль умерить свою реакцию на признание Иерусалима столицей ближневосточного государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Госдепа США, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Из документов следует, что Вашингтон ожидает отрицательной реакции со стороны мирового сообщества на признание Иерусалима столицей Израиля и оценивает потенциальную угрозу для американцев и американских объектов.
Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и приступил к осуществлению плана по переносу Посольства США из Тель-Авива в "Святой город".
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