Власти США предупредили о террористической угрозе в мире

Госдеп рекомендовал своим гражданам сохранять бдительность при посещении общественных мест за границей.

Госдепартамент США предупредил граждан своей страны об опасности террористических угроз по всему миру. Фактически внешнеполитическое ведомство США обновило ранее принятый документ из-за "продолжающейся угрозы терактов, политической нестабильности и преступной деятельности".

— Поскольку сохраняется угроза террористических атак без какого-либо предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий, — заявил представитель Госдепа

Кроме этого уточняется, что американцы должны быть бдительными из-за возможных политических потрясений и при посещении общественных мест.

— Помимо опасений в связи с терроризмом путешественники должны быть бдительны из-за возможности политического неспокойствия, насилия и демонстраций, — говорится в документе.

Недавно Лайф сообщал о том, что администрация Трампа готовит новую стратегию в области нацбезопасности США.