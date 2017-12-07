Власти США предупредили о террористической угрозе в мире

Госдепартамент США предупредил граждан своей страны об опасности террористических угроз по всему миру. Фактически внешнеполитическое ведомство США обновило ранее принятый документ из-за "продолжающейся угрозы терактов, политической нестабильности и преступной деятельности".
— Поскольку сохраняется угроза террористических атак без какого-либо предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий, — заявил представитель Госдепа
Кроме этого уточняется, что американцы должны быть бдительными из-за возможных политических потрясений и при посещении общественных мест.
— Помимо опасений в связи с терроризмом путешественники должны быть бдительны из-за возможности политического неспокойствия, насилия и демонстраций, — говорится в документе.
Недавно Лайф сообщал о том, что администрация Трампа готовит новую стратегию в области нацбезопасности США.
- Популярные
- По времени