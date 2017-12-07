10 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой под Кемерово

По меньшей мере 10 человек пострадало при столкновении пассажирской "газели" с иномаркой "Хёндэ" у деревни Тебеньки в Кемеровской области. По данным правоохранительных органов, в салоне микроавтобуса находилось 14 человек, в легковом автомобиле был только водитель.

— На место оперативно выдвинулись спасатели кемеровского гарнизона пожарной охраны. Всего от МЧС России к ликвидации последствий ДТП привлечено 11 человек и три единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Причины и подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.