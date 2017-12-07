Эксперты назвали число россиян, испытывающих тяжёлое финансовое положение

Согласно исследованиям компании "Рамир", около 15% граждан надеются на улучшение своего благосостояния.

Более 20% опрошенных семей России считают, что находятся в тяжёлом финансовом положении. Из них 4% удаётся "сводить концы с концами", большинство же россиян не ждёт особых изменений в собственном "кошельке", сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Анализ экономического состояния семей проводился на основе опроса двух тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах, во всех типах городов и в сельской местности.

По данным компании, каждая пятая семья страны жалуется на тяжёлое финансовое положение. Причём в 17% случаев опрошенные говорят, что они вынуждены отказывать себе в некоторых продуктах из-за нехватки денежных средства. Ещё 4% семей признаются в том, что они "еле сводят концы с концами".

На вопрос о финансовом состоянии в течение последнего года почти половина россиян ответили, что денег хватает на всё необходимое, но живётся им непросто. А вот треть от опрошенных заявила, что может позволить себе любые повседневные траты.

В будущем же большинство респондентов не предвидит никаких изменений, зато около 15% надеются на улучшение своего благосостояния.