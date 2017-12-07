Южная Корея выделила деньги на убийство Ким Чен Ына

Руководство страны потратит около 300 тысяч долларов на тренировку специального отряда.

Правительство Южной Кореи заложило в оборонный бюджет страны на 2018 год расходы на ликвидацию лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает United Press International.

Обозначенные средства в размере 340 миллионов вон ($310 тысяч) будут направлены на тренировку и закупку спецсредств для специального "отряда обезглавливания" руководства Северной Кореи.

Сообщается, что спецотряд будет включать в себя около тысячи солдат, которые в случае войны будут обязаны найти и уничтожить Ким Чен Ына и высшее руководство КНДР.