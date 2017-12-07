Жителя Флориды приговорили к 15 годам тюрьмы за подкинутый к порогу мечети бекон

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, одетый в камуфляж, подкладывал копчёную свинину к дверям молитвенного сооружения.

Во Флориде мужчину, устроившего погром в одной из мечетей штата и подкинувшего бекон к её дверям, приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, в январе 2016 года камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как 37-летний Майкл Вулф, одетый в камуфляж, крушил окна в мечети и подкладывал мясной продукт.

Согласно данным Совета по американо-исламским отношениям, иногда вандалы в целях осквернения американских мечетей используют свинину, включая бекон, потому что мусульманам запрещено употреблять его в пищу.