В самарском детсаду детей заставляли мыть унитазы вместо тихого часа

Возмущённые семьи направили свои заявления уполномоченной по правам ребёнка при Президенте РФ Анне Кузнецовой.

Прокуратура Самарской области проводит проверку в отношении одного из частных детских садов Самары, где, по сообщениям родителей, детей вместо сна во время тихого часа отправляли чистить унитазы. По словам одной из матерей воспитанников детсада, о произошедшем стало известно случайно. Её сына привлекли мыть туалет, а он рассказал обо всём родителям. Ребёнок также сообщил, что его к этому виду наказания привлекли впервые, в то время как были дети, которые регулярно чистили туалеты.

— В нашей семье принято делиться за столом, как прошёл день. Очередь высказаться дошла и до нашего сына. Ребёнок рассказал, что сегодня во время тихого часа он не смог заснуть днём. По его словам, воспитатель очень сильно на него ругалась из-за этого, затем взяла за руку и, вытянув из кровати, отправила вместе с другим мальчиком мыть туалет, — приводит слова матери мальчика местный портал 63.ru.

Возмущённые родители также направили обращения с просьбой провести проверку произошедшего на имя уполномоченной по правам ребёнка при Президенте РФ Анне Кузнецовой.