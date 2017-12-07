Моряки с арестованного в ОАЭ российского судна вернулись во Владивосток

Танкер находился в Арабских Эмиратах с июня 2017 года. Экипаж не мог уехать на родину из-за отсутствия паспортов и денег.

Экипаж арестованного в ОАЭ судна "Кристал Ист" компании "Находка-портбункер" вернулся в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.

— Сегодня семь человек с "Кристал Ист" прибыли во Владивосток, их в аэропорту встретили семьи, всё в порядке, — отметил Суханов.

Председатель обявил, окончательный расчёт моряки получат, скорее всего, до конца декабря. Именно в эти сроки владелец компании "Находка-портбункер" надеется продать все суда.

Напомним, что танкер находился в ОАЭ с июня 2017 года. На судно с экипажем семь человек был наложен арест "Газпромбанком". Моряки не могли уехать на родину из-за отсутствия паспортов и денег.

Также Суханов сообщил, что российский теплоход "Каролина винд" этой же компании ещё не может выйти из ОАЭ. На судне находится ещё шесть человек. Из них трое — новые моряки и трое — те, у кого ещё не истёк контракт. Третье судно — "Кристал Норд" — также стоит у причала в Арабских Эмиратах. На борту есть всё необходимое питание и топливо.

Родственники членов экипажа "Каролины винд" подали заявление в находкинскую транспортную компанию с просьбой помочь возвратить моряков. По их словам, судно не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов. Морякам давно не выплачивалось жалование и были проблемы с доставкой продовольствия.