"Схватил за пах". Экс-супруг норвежской принцессы поведал о приставаниях Спейси

Ари Бен рассказал об эпизоде, произошедшем в 2007 году, когда Спейси вёл Нобелевский концерт.

Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен рассказал, что стал жертвой домогательств со стороны голливудского актёра Кевина Спейси. Об этом сообщает The Sun.

Ари Бен рассказал об эпизоде 2007 года, когда Спейси вёл Нобелевский концерт.

В момент, когда актёр сидел рядом с Ари Беном, Спейси предложил мужчине "выйти перекурить", после чего схватил его в области паха.

Ари Бен — норвежский писатель, он написал 2 романа, выпустил коллекцию коротких рассказов и книгу о своей свадьбе с Мартой Луизой.