"Мы должны вывести их на божий свет". В Совфеде заявили о санкциях против WADA

В верхней палате парламента России пройдёт заседание 12 декабря, на котором будут определенны дальнейшие ответные меры.

Совет Федерации рассмотрит возможность применения санкций против руководства WADA в ответ на решение отстранить сборную от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане и дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

— Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение — не про спорт. 12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия. Их нужно вывести на чистую воду и разбираться с ними, — заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Он отметил, что нужно "тщательно обдумать ответные шаги, потому что против России работают профессиональные люди".

Напомним, 5 декабря МОК принял решение допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.