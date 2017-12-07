В Хабаровском крае пойман второй тигр, подозреваемый в убийстве сборщика шишек

Хищника обнаружили недалеко от места гибели мужчины, сообщается, что животное вело себя неадекватно.

Глава отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак сообщил, что недалеко от места гибели сборщика шишек был пойман ещё один тигр. Как отмечает РИА "Новости", хищника поместили в центр реабилитации "Утёс" для проведения последующих экспертиз на предмет причастности к нападению на погибшего человека.

— Через несколько дней после отлова тигрицы рядом с тем же местом отловлен ещё один тигр. Это крупный взрослый самец, внешне он здоров. Его отловили потому, что он неадекватно себя вёл и охотился на собак с пасеки. Взяты анализы на инфекции и для генетических исследований, как и в случае с тигрицей будет устанавливаться его причастность или непричастность к нападению на человека, — заявил Колпак.

Также специалист отметил, что в настоящее время в районе инцидента идёт регулярный мониторинг всех фотоловушек. Территорию также обследуют инспекторы ведомства и охотники. Однако дело осложняется тем, что рядом находится заказник "Бирский", где обитает много тигров, появляющихся периодически на тропе, где был убит мужчина.

Как ранее сообщал Лайф, 30 октября неподалёку от села Бойцово было найдено растерзанное тело 43-летнего сборщика шишек. На нём были следы зубов "молодого тигра двух-трёх лет". Известно, что в момент встречи у мужчины не было при себе оружия. Позднее в районе гибели мужчины была поймана тигрица, которая могла напасть на погибшего.