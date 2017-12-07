Режиссёру "Мемуаров гейши" предложили экранизировать "Русалочку"

В настоящий момент режиссёр работает над фильмом "Мэри Поппинс возвращается" и после новогодних праздников обещает дать ответ студии.

Студия Disney предложила Робу Маршаллу снять игровую версию мультфильма "Русалочка". Об этом сообщает портал Deadline.

Роб Маршалл известен по таким фильмам, как "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Чем дальше в лес...". Кроме того, он был удостоен премии "Оскар" за картину "Мемуары гейши".

Отметим, в последнее время появляется много полнометражных ремейков анимационных фильмов: "Малефисента", "Золушка", "Книга джунглей", "Красавица и чудовища", а в 2018 году выйдет фильм о диснеевской принцессе Мулан.

Напомним, история о русалочке по имени Ариэль появилась на экранах в 1989 году и собрала в прокате $ 211 млн.