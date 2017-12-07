На Украине в подпольном цеху изъяли более тонны янтаря

Находка, точный вес которой составляет 1017 килограммов, оценивается в 10 миллионов гривен или 4,6 миллиона рублей.

В подпольном цеху в украинском городе Ровно правоохранители изъяли более тонны янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровненской области.

— Ликвидирована деятельность подпольного цеха по обработке солнечного камня, а также изъято, в том числе в жилых помещениях, 1017 кг обработанного и необработанного янтаря, — сказано в сообщении.

Находка оценивается в 10 миллионов гривен или 4,6 миллиона рублей.

По факту обнаружения незаконно добытого янтаря осуществляется досудебное расследование по статьям 240, 294, 342, 345 УК Украины.