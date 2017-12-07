Индийский беспилотник нарушил воздушное пространство КНР и разбился

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Индийский беспилотник нарушил воздушное пространство КНР и разбился

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Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Официальный Пекин выразил недовольство и протест в связи с инцидентом, обвинив Индию в нарушении территориального суверенитета Китая.

Индийский беспилотный летательный аппарат вошёл в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Об этом сообщает китайское государственное агентство Синьхуа.

Официальный Пекин выразил недовольство и протест в связи с инцидентом, обвинив Индию в нарушении территориального суверенитета КНР.

В оперативном управлении западного военного округа КНР отметили, что пограничники страны в "профессиональной и ответственной манере" осуществили проверку "свой-чужой" в отношении индийского беспилотника.

Время и точное место, где произошёл инцидент, не сообщаются.

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