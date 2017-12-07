Курс биткоина перевалил за $14 тысяч

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Курс биткоина перевалил за $14 тысяч

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Фото: © REUTERS/Dado Ruvic

Курс биткоина достиг отметки в 14,5 тысячи долларов. Данные появились на площадке Соinmarketcap.

Таким образом, криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум.

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