Курс биткоина перевалил за $14 тысяч

Курс биткоина достиг отметки в 14,5 тысячи долларов. Данные появились на площадке Соinmarketcap.
Таким образом, криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум.
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Курс биткоина достиг отметки в 14,5 тысячи долларов. Данные появились на площадке Соinmarketcap.
Таким образом, криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум.
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