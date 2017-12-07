В Кузбассе 16 человек пострадали при ДТП с участием микроавтобуса

Микроавтобус принадлежал дому-интернату для престарелых и инвалидов, сотрудники которого и находились в нём в момент столкновения.

Микроавтобус "Луидор" и легковой автомобиль "Хёндэ" столкнулись на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. В результате пострадало 16 человек.

Сообщается, что микроавтобус принадлежал дому-интернату для престарелых и инвалидов, в момент столкновения в нём находились работники учреждения. Среди пострадавших — два водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса. Все они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд "хёндэ" на встречную полосу. Местная полиция проводит проверку.