Мемуары японского императора ушли с молотка за $275 тыс.

В них содержатся воспоминания о разных исторических событиях, в основном связанных со Второй мировой войной, в том числе сообщение о капитуляции Японии.

В Нью-Йорке на аукционе проданы мемуары японского императора Хирохито (1901–1989) за $275 тыс. Об этом сообщает аукционный дом Bonhams.

Мемуары состоят из двух томов из 173 страниц. В них содержатся воспоминания о разных исторических событиях, в основном связанных со Второй мировой войной, в том числе сообщение о капитуляции Японии. После смерти мемуары хранились у его жены Хиденари Терасаки, а потом перешли в руки дочери.

Отмечается, что обладателем исторического документа стал покупатель из Японии, однако его имя не указывается.

Ранее Лайф сообщал о том, что редкий рисунок из оригинального комикса 1939 года "Скипетр короля Оттокара", входящий в серию "Приключения Тинтина", был продан за $500 тыс. на парижском аукционе.