"Храню девственность у этих ребят". УФАС признало незаконным баннер с монашкой

Реклама с изображением сосущей чупа-чупс девушки в рясе появилась возле одного из торговых центров Иркутска.

Настоящим скандалом обернулся провокационный рекламный баннер в Иркутске. Сервис хранения вещей "Коробка" решил нетривиально подойти к самопиару и установил у дверей ТЦ "Сезон" баннер с изображением монахини с чупа-чупсом. Девушка с призывным взглядом в монашеской рясе сосёт леденец, а надпись под изображением гласит: "Я храню свою девственность у этих ребят".

Как пишут местные СМИ, привлечь к себе внимание предпринимателям действительно удалось. Сразу после установки рекламы к ним буквально потекли ...возмущённые иркутяне. "Хранители" поспешили убрать изображение, однако дело успело дойти до Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Решением службы баннер был признан оскорбительным.

— При рассмотрении рекламы ООО "Ресурс Коробка" членами экспертного совета были выслушаны позиция заявителя и позиция рекламодателей — представителей ООО "Ресурс Коробка", после чего члены экспертного совета проголосовали за наличие в рекламе оскорбительных образов, — говорится в постановлении УФАС.

Администрация "Коробки" уже принесла иркутянам свои извинения.