"Не рухнет!" Орешкин рассказал, что будет с курсом рубля

Министр отметил, что переоценённость российской валюты, которая наблюдалась в апреле, нивелирована.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен, что курс рубля не рухнет ни в декабре этого года, ни в следующем году.

— Не рухнет. И в следующем году не рухнет, — заявил министр в интервью "Газете.ру".

Орешкин отметил, что курс российской валюты сейчас находится в зависимости от колебаний цен на нефть. При этом, по мнению министра, он гораздо более стабильный, чем это было раньше.

Также глава Минэкономразвития добавил, что переоценённость рубля, которая наблюдалась в апреле, нивелирована.