"Никогда не даёт Москву в обиду". Собянин поддержал решение Путина о выдвижении

Градоначальник отметил, что глава государства трепетно относится к столице и принимает деятельное участие в проектах по её развитию.

Решение президента России Владимира Путина об участии в выборах главы государства, которые состоятся в 2018 году, является хорошей новостью для Москвы и москвичей. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей. Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2017 г.

— Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не даёт её в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан, — написал градоначальник в "Твиттере".

Ранее решение российского лидера прокомментировал бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Он заявил, что Владимир Путин является лидером, заслуженно пользующимся поддержкой россиян.

Как сообщал Лайф, 6 декабря во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода глава государства сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.