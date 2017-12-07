"Никогда не даёт Москву в обиду". Собянин поддержал решение Путина о выдвижении

Решение президента России Владимира Путина об участии в выборах главы государства, которые состоятся в 2018 году, является хорошей новостью для Москвы и москвичей. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.
Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей. Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2017 г.
— Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не даёт её в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан, — написал градоначальник в "Твиттере".
Ранее решение российского лидера прокомментировал бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Он заявил, что Владимир Путин является лидером, заслуженно пользующимся поддержкой россиян.
Как сообщал Лайф, 6 декабря во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода глава государства сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.
- Популярные
- По времени