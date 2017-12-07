Российский дилер Ford отзывает в России более 13 тысяч фургонов Transit. По данным Росстандарта, речь идёт об автомобилях, реализованных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года.
— Причиной отзыва является возможность установки на некоторых автомобилях Ford Transit не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ремонтные работы по устранению проблемы будут проведены бесплатно для владельцев фургонов.
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