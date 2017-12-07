"Аэрофлот" отменил 22 рейса из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера AirBaltic

Из-за инцидента с самолётом в аэропорту Шереметьево была открыта только одна взлётно-посадочная полоса.

Авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание на 6 и 7 декабря из-за лайнера AirBaltic, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево. Отмечается, что во вторник перевозчик отменил 22 рейса.

Под отмену попали вылеты в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи и обратные рейсы из перечисленных городов.

— Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — отмечается в официальном сообщении авиакомпании.

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:57 PST

Пассажирский "боинг" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после посадки. Из-за инцидента была закрыта одна ВПП.