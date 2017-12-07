Червиченко заявил, что "Ливерпулю" оставалось забить "Спартаку" только задницей

По его мнению, поражение чемпионов РФ — яркая демонстрация разницы между европейским и нашим футболом.

Бывший президент московского клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал разгромное поражение красно-белых в матче против "Ливерпуля" (0:7).

— Посмотрите, что делали со "Спартаком". "Ливерпуль" забивал как хотел, отдавать как хотел, там только задницей оставалось забить и всё, — приводит Rusfootball.info слова Червиченко.

⚽️ Champions League: Liverpool vs Spartak Moscow | Roberto Firmino (GOAL) 19' pic.twitter.com/lQozO4FX2A — CY Enterprise (@CY_Enterprise) 6 декабря 2017 г.

Он добавил, что это поражение — не просто стечение обстоятельств, а яркая демонстрация разницы между европейским и нашим футболом.

Напомним, в матче шестого тура группового этапа чемпионы страны потерпели самое крупное поражение за всю историю России на международной арене — 0:7. "Спартак" завершил выступления в Лиге чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы.