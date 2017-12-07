"Ирония судьбы" по-иркутски. Мужчина перепутал дома и убил "любовника" жены

За ошибочное убийство жителю Братка вынесли приговор в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строго режима.

Пьяный житель Братска Иркутской области убил случайного человека, приняв его за любовника жены. Об этом сообщили в пресс-службе Падунского районного городского суда области.

Сообщается, что 25-летний мужчина решил пойти к своей жене, с которой они проживали раздельно, чтобы "побеседовать" с её новым возлюбленным.

В течение длительного времени он звонил в дверь квартиры, а когда ему открыли, то пырнул ножом мужчину в сердце. Оказалось, что подозреваемый перепутал дома и убил не того, кого хотел. Более того, с девушкой, с возлюбленным которой он расправился, он даже не был знаком.

— Он, увидев, что нанёс ножевое ранение не тому человеку, ушёл и пошёл искать нужного ему обидчика. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, — отметили в суде.

Сейчас сыгравший почти по сценарию роль из "Иронии судьбы" признан виновным по статье "Убийство". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строго режима. Сам он отмечает, что если бы не был пьян, то преступления и не произошло бы.