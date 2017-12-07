Астрономы нашли самую древнюю сверхмассивную чёрную дыру

Мы видим этот объект таким, каким он был более 13 миллиардов лет назад — примерно через 690 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы открыли самую древнюю сверхмассивную чёрную дыру — она появилась всего через 690 млн лет после Большого взрыва. Масса дыры составляет примерно 800 миллионов масс Солнца, пишет журнал Nature.

Чёрная дыра была обнаружена в галактике J1342+0928 в созвездии Волопаса. Учёные поясняют, что из-за смещения мы видим это созвездие таким, каким оно было более 13 миллиардов лет назад — примерно через 690 миллионов лет после Большого взрыва.

Пока астрономы не понимают, как чёрная дыра так быстро смогла достичь столь гигантских размеров. Учёные надеются, что обнаруженный объект прольёт свет на загадку роста и рождения чёрных дыр.

Обнаруженный квазар и его чёрная дыра получили название ULAS J1342+0928.