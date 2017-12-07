Второго вещателя Radio Sputnik в США хотят внести в список иноагентов

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в шутку прокомментировала, что на очереди у американских властей семья, в которой она жила, пока училась в США по обмену. Мол, им теперь тоже грозит статус иностранных агентов.

Компания Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), которая транслировала радиопрограммы Sputnik, получила предупреждение Минюста США о возможной регистрации в статусе иноагента. Об этом говорится в официальном письме за подписью руководителя отдела регистрации FARA американского Министерства юстиции Хитера Ханта, передаёт РИА "Новости".

К слову, это уже вторая компания, которая может быть провозглашена иностранным агентом в США из-за трансляции радио Sputnik: ранее этот статус получила компания Reston Translator.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян иронично прокомментировала информацию о возможных санкциях в отношении MRBI.

— Всерьёз переживаю за семью, в которой я жила, пока училась в США по обмену. Как бы их тоже иноагентами не объявили, — пошутила она.

Напомним, накануне Россия предприняла ответные шаги на лишение RT аккредитации при Конгрессе США.

Как ранее сообщал Лайф, Минюст внёс в список иноагентов девять СМИ, среди них "Голос Америки", "Радио Свобода", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и "Фактограф". Перечисленные СМИ обязаны теперь указывать, что они иностранные агенты. Кроме того, согласно принятому закону, они должны отчитываться перед Министерством юстиции о своей деятельности.