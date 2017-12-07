"Ангелов ада" на Harley поймали полицейские в Таиланде

Речь идёт о членах международной байкерской группировки Hell's Angels, специализирующейся на наркотрафике и торговле людьми.

Ячейку одной из самых влиятельных международных криминальных группировок Hell's Angels накрыли в курортной Паттайе, сообщает Bangkok Post. Тайская полиция нагрянула в коттедж, который периодически снимала компания иностранцев, после сообщения о том, что в доме могут быть наркотики.

В результате обысков у арендаторов изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также футболки, флаги и мотоциклетные жилеты с символикой Hell's Angels. Трое австралийцев и гражданин Канады были арестованы, в их крови были найдены наркотики.

По данным полицейских, члены банды, специализирующейся на наркотрафике и торговле людьми, проживали на территории Таиланда в течение нескольких лет, при этом не скрываясь от представителей закона. Многие из них были официально женаты на гражданках Королевства Таиланд и даже успели обзавестись детьми. Примечательно, что официально они нигде не работали, однако вели роскошную жизнь, передвигались исключительно на дорогих автомобилях или коллекционных мотоциклах Harley Davidson, что являлось визитной карточкой "ангелов ада".

Отмечается, что задержать удалось лишь четверых членов банды, им грозит депортация. Ещё троим или четверым бандитам удалось сбежать.