"Разумный ход событий". Юрий Быков заявил, что Путину нет альтернативы

Чтобы она появилась, по мнению режиссёра, нужно переформатировать внутреннюю политику.

Режиссёр и актёр Юрий Быков заявил, что выдвижение Владимира Путина на выборы президента, которые состоятся в 2018 году, было очевидным, поскольку альтернативы сейчас нет.

— Это было вполне ожидаемо, чтобы говорить об альтернативе — она должна была быть очевидна уже сейчас, но поскольку её нет, мне кажется, это разумный ход событий, — заявил Быков.

Режиссёр добавил, что во внешней политике российский лидер "во многом поступает правильно". При этом, по его мнению, чтобы появились кандидаты, которых можно было бы "воспринимать без смеха", внутренняя политика России должна быть "переформатирована".

Напомним, 6 декабря глава государства сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.