На вокзале в Кузбассе задержали 78-летнего пенсионера с окровавленным топором

По предположительным данным, мужчина расправился со своей 86-летней сожительницей.

На вокзале в Кемерове задержали 78-летнего местного жителя с окровавленным топором.

Пенсионера задержали, когда тот распивал спиртные напитки, и доставили в дежурную комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении.

— При досмотре транспортные полицейские обнаружили самодельный топор, обёрнутый в окровавленную газету. На топорище были также обнаружены бурые следы, напоминающие кровь, и фрагменты волос, — сообщила представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.

Правоохранители изъяли топор и биологический материал, а мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции "Заводский". Там и стало известно, что в одну из городских больниц на скорой помощи доставили его 86-летнюю сожительницу с рубленой раной головы. У кемеровчанки зафиксирована открытая черепно-мозговая травма и острая кровопотеря.

От полученных травм пенсионерка скончалась в реанимации. Подробности произошедшего выясняются.