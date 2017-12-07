СКР возбудил дело против экс-министра обороны Украины за призывы к терактам в РФ

В отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко возбудили уголовное дело в России. СКР завёл дело из-за публичных призывов к подрывам автомобилей в Москве и Таганроге. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

— Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", — отметила официальный представитель ведомства.

Отмечается, что Гриценко 2 июля в эфире украинского телеканала публично заявил о том, что в Москве и Таганроге нужно подрывать автомобили.