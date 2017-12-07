"Чтобы лучше слышать, внученька". Учёные объяснили желание слушать правым ухом

Результаты их исследований помогут улучшить слуховые аппараты и методы проверки слуха.

Американские учёные объяснили желание поворачиваться к собеседнику правым ухом тем, что человек на 40% лучше запоминает то, что услышал, именно через него и лучше слышит правым ухом. Они представили результаты исследований на ежегодной конференции Акустического общества Америки (Acoustical Society of America).

Каждое ухо усваивает отдельную часть поступающей информации. Она затем комбинируется и обрабатывается слуховой системой. В рамках стандартных тестов на проверку слуха исследователи говорили в левое и правое ухо разные слова. От пациентов требовалось либо называть то, что они слышат каждым отдельным ухом, либо всю информацию вместе.

Согласно полученным данным, в случае с небольшими объёмам информации разница между правым и левым ухом не столь значительна. Однако по мере усложнения задачи сведения лучше запоминаются в том случае, если они были услышаны через правое ухо.

Учёные уверены, что результаты их исследований помогут улучшить слуховые аппараты и методы проверки слуха.