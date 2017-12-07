Учёные рассказали, как голоданием вылечить диабет

Пациентам с диабетом второго типа исследователи рекомендуют перейти на супы и "здоровые коктейли". Они уверяют — результат не заставит себя долго ждать.

Сахарный диабет второго типа излечим — к такому выводу пришла группа британских учёных, которые провели эксперимент на пациентах. Оказывается всё, что нужно, для того, чтобы победить болезнь, — сесть на жёсткую диету.

Так, для эксперимента исследователи пригласили пациентов в возрасте от 20 до 65 лет — у всех диагностирован диабет второго типа. Испытуемых разделили на две группы — первых посадили на жёсткую диету, состоящую преимущественно из супов и "здоровых коктейлей", вторых — лечили медикаментами.

В результате большинство — 86% — добровольцев из первой группы сильно похудели: в среднем на 10–15 килограммов. А главное — их болезнь действительно перешла в стадию ремиссии.

Причём, чем больше пациенты худели, тем быстрее отступали признаки диабета. Среди сбросивших 15 килограммов, начало выздоравливать 90%, среди тех, кто сбросил от 10 до 15 килограммов, — 57% и так далее. При этом у пациентов из второй группы улучшения происходили лишь в 4% случаев.

Учёные уверены, что им удалось победить представление о диабете как о пожизненном приговоре. Они подчёркивают, что похудение приводит к уменьшению жира в печени и поджелудочной железе, после чего органы снова начинают нормально функционировать.