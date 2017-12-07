Таможенники обнаружили женщину в чемодане грузина

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Таможенники обнаружили женщину в чемодане грузина

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Как сообщает Hurriyet Daily New, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте Сарп. Гражданин Грузии привлёк внимание пограничников своим подозрительным поведением: он нервничал, оглядывался и едва не пропустил свою очередь на таможне.

<p>Фото: © Hurriyet Daily New</p>

Чтобы убедиться, что всё в порядке, пограничники попросили пассажира открыть свой чемодан для проверки. Каково же было их удивление, когда в нём они обнаружили 22-летнюю гражданку Грузии.

Сейчас полиция задержала обоих граждан и проводит допрос.

Напомним, что ранее через данный контрольно-пропускной пункт житель Грузии попытался провезти на территорию своей страны судимую в Турции россиянку.

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