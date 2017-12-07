Питерские врачи рассказали подробности спасения прохожего в Стокгольме

Главный врач частной скорой помощи "Петербургская неотложка" Михаил Джалагония рассказал подробности спасения российской бригадой случайного прохожего в Стокгольме. Его слова приводит телеграм-канал Mash.

По его словам, скорая отправилась в Швецию, чтобы забрать гражданина России. На пути домой врачей попросили остановиться случайные прохожие. Они указали на мужчину, которому стало плохо прямо на улице. Когда подошли российские медики, он просто лежал на тротуаре: у него случился припадок.

В итоге Сергей Карбовский и Салисултан Шарапудинов оказали ему первую помощь, а затем дождались шведских врачей. Вместе с Карбовским и Шарапудиновым был и Антон Никулин.