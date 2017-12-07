Спецслужбы Великобритании раскрыли тайный клуб из 50 педофилов

В телефоне одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили фотографии обнажённых детей и ролики со сценами изнасилования.

В Великобритании полиция напала на след тайного клуба педофилов. Спецслужбы Соединённого Королевства, США и Канады задержали двух мужчин. 23-летний Стивен Стотт и 34-летний Дин Джонс, по данным правоохранителей, были членами этого сообщества.

По сообщениям спецслужб, в клубе состояло около 50 человек. Они просматривали ролики с насилием над несовершеннолетними. Члены клуба пользовались сервисом, созданным специально для тайных групповых видеозвонков.

В телефоне одного из задержанных сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографии обнажённых детей и ролики со сценами изнасилования. Сообщается, что подозреваемые также обсуждали между собой возможность заставить кого-либо из детей заниматься сексом.