Спецслужбы Великобритании раскрыли тайный клуб из 50 педофилов

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Спецслужбы Великобритании раскрыли тайный клуб из 50 педофилов

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Фото: © Flickr/Victor

В телефоне одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили фотографии обнажённых детей и ролики со сценами изнасилования.

В Великобритании полиция напала на след тайного клуба педофилов. Спецслужбы Соединённого Королевства, США и Канады задержали двух мужчин. 23-летний Стивен Стотт и 34-летний Дин Джонс, по данным правоохранителей, были членами этого сообщества.

По сообщениям спецслужб, в клубе состояло около 50 человек. Они просматривали ролики с насилием над несовершеннолетними. Члены клуба пользовались сервисом, созданным специально для тайных групповых видеозвонков.

В телефоне одного из задержанных сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографии обнажённых детей и ролики со сценами изнасилования. Сообщается, что подозреваемые также обсуждали между собой возможность заставить кого-либо из детей заниматься сексом.

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