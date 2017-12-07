Кировские наркодилеры отмывали деньги через биткоины

По факту заведено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денежных средств.

Полиция Кировской области в рамках расследования установила, что сбытчики наркотиков переводили выручку от продажи запрещённых препаратов в биткоины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, наркосбытчики принимали деньги от покупателей на электронные кошельки, а затем переводили их в биткоины. После чего криптовалюту через электронные биржи выводили на счета, зарегистрированные преступниками, и конвертировали в рубли.

По данному факту заведено дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Какое наказание светит фигурантам за сбыт наркотиков и отмывание денег, пока не уточняется.

Напомним, что продажа наркотиков за криптовалюту стала набирать обороты. Так, в начале ноября 2017 года в Воронеже был задержан местный житель, который реализовывал наркотики за биткоины.