Штраф заставил McDonald's не преувеличивать в рекламе размеры своих бургеров

На новых баннерах и листовках была размещена надпись, что продукт может не соответствовать рекламируемому товару.

"Макдоналдс" был вынужден изменить изображение бургера в рекламе до реалистичного размера после того, как суд обязал его выплатить недовольному несоответствием покупателю штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба от местного жителя о том, что бургер "Вестерн гурмэ" гораздо меньше, чем на рекламных щитах и листовках. В итоге эксперты признали рекламу недостоверной и выдали "Макдоналдс" предписание об устранении нарушений.

— ООО "Макдоналдс" исполнило предписание об устранении нарушения рекламного законодательства, выданное ему ранее, — сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.

В надзорном органе уточнили, что с 30 ноября прекращено распространение вызвавшей возмущение потребителей наружной рекламы бургеров "Гурмэ" на территории всей России.

Кроме того, на баннерах и листовках с изображением бургеров была размещена надпись: "Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару".

Ранее Лайф сообщал, что житель Ростова-на-Дону обвинил сотрудника ресторана быстрого питания в том, что тот пролил на него горячий кофе, после чего на его теле остались ожоги. Мужчина требует возместить ему материальный ущерб для ремонта авто в размере 43 тысяч рублей, а также моральную компенсацию в размере 500 тысяч.