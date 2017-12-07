"Совкомбанк" заработал 21 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев 2017 года

"Совкомбанк" заработал за девять месяцев 21 млрд рублей чистой прибыли, согласно данным МСФО. При этом капитал кредитного учреждения вырос до 76 млрд рублей. Добавим, что за аналогичный период прошлого года прибыль составила 28 миллиардов рублей.

Рентабельность капитала (ROE) в годовом выражении составила 41%. Прибыль до налогов без учёта единовременных доходов и расходов составила 18 млрд рублей, в прошлом году она была на два миллиарда меньше. Рост этого показателя произошёл за счёт роста чистого процентного и комиссионного доходов как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Добавим, что единовременные доходы, к которым относится переоценка портфеля облигаций и выгодное приобретение активов, за девять месяцев составили девять миллиардов рублей, а общие активы выросли на восемь процентов.

Главным фактором роста стало залоговое кредитование в рознице, стоимость риска в котором не превышает двух процентов.

— Мы концентрируемся на нескольких ключевых нишах, где мы можем стать или уже являемся лидерами. Компетенции органического роста эффективно сочетаются с приобретением и развитием привлекательных банковских активов. В свою очередь, очищение банковской системы способствует успеху игроков, обладающих реальным капиталом, поддерживая реализуемую нами стратегию, — сказал председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев.

Напомним, в ноябре агентство S&P повысило кредитный рейтинг "Совкомбанка" до "ВВ-" из-за увеличения рыночной доли банка и повышения диверсификации бизнеса. Кроме того, были учтены и более сильные, чем у других банков, финансовые показатели.