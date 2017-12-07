"И вы туда же?" Однополые браки легализовали в Австралии

Австралийский парламент проголосовал за легализацию однополых браков, первые гей-свадьбы отгремят по всей стране уже в 2018 году, сообщает Associated Press.

Ранее палата представителей приняла закон, который вносит поправку в определение понятия "брак". Законодатели закрепили во всех официальных документах, что под этим словом отныне воспринимается союз между двумя людьми независимо от пола.

Ранее на этой неделе к числу стран, в которых разрешены свадьбы между геями и лесбиянками, присоединилась Австрия.