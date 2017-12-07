Двое детей сломали позвоночники, прыгая на батуте в ТЦ в Архангельске

Следственный комитет возбудил уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следственный комитет РФ по Архангельску возбудил уголовное дело после того, как дети, прыгая на батутах в одном из торгово-развлекательных центров, получили компрессионные переломы позвоночников.

Пострадавшими оказались мальчики восьми и девяти лет. Следователи провели проверку, а по результатам возбудили уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

— Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Отметим, это уже не первый несчастный случай. Подобные ЧП — не редкость для батутных центов. В октябре 54-летний депутат Туруханского района Красноярска Сергей Попович таким же образом сломал позвоночник. Прибывшие через 15 минут после ЧП медики констатировали его смерть.