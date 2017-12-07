Высота сугробов в Москве перевалила за 10 см, а в Подмосковье — ещё выше

К 10 часам утра Москва покрылась 11-сантиметровыми сугробами, при этом снег в некоторых районах столицы продолжает идти, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха при этом составит –3... –5 градусов. Ночью подморозит до –9, а снегопад может усилиться.

В некоторых районах области сугробы растут ещё быстрее. В Можайске, Клину и Наро-Фоминске снежный покров увеличился до 17, 18 и 20 сантиметров соответственно.

Накануне из-за снегопада Москва встала в восьмибалльных пробках, а в аэропортах столицы было задержано и отменено более 65 рейсов.