Улюкаев: Для меня 10 лет строгого режима не сильно отличаются от смертной казни

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что приговор в десять лет строгого режима для него будет равносилен смертной казни. Об этом он заявил, выступая с последним словом в Замоскворецком суде Москвы.

Напомним, именно такой срок заключения потребовал для экс-министра гособвинитель.

— Это чёрное дело, шитое белыми нитками! Обвинение абсурдно! Доказательства абсурдны! Краеугольный камень — жестокость провокации! Десять лет строгого режима не сильно отличаются от смертной казни! — заключил он.

Ранее гособвинитель отметил, что считает вину Улюкаева полностью доказанной. Более того, по его мнению, у главы "Роснефти" Игоря Сечина не было оснований для оговора бывшего министра.