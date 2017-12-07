В Саратове двое школьников прострелили себе руки, играя с пневматикой

В городскую клиническую больницу Саратова поступили два девятиклассника с диагнозом "инородное тело в левой кисти". Оказалось, что подростки прострелили себе руки, играясь с пневматическим пистолетом, передаёт ГУ МВД по области. Причём увечья они нанесли себе при одних и тех же обстоятельствах и с разницей в несколько минут.

Несмотря на простреленные ладони и обильное кровотечение, за помощью школьники решили обратиться спустя сутки после происшествия.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних решают вопрос о привлечении родителей юных стрелков к ответственности. Им вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.