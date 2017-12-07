Житель Кузбасса перебил окна больницы, не дождавшись скорой для возлюбленной

28-летний местный житель ошибся адресом и пришёл в другое медицинское учреждение, сотрудники которого не имели отношения к работе скорой.

В городе Белово мужчина не дождался бригады скорой помощи, которую вызвал, сам пришёл в больницу и стал бить окна. При этом кузбассец ошибся адресом и отомстил не той клинике. Нарушителя задержали правоохранители, прибывшие после звонка охранника больницы.

По его словам, агрессивный мужчина разбил стёкла на десяти окнах административного здания. Ранее судимый 28-летний местный житель объяснил стражам порядка, что вызвал своей сожительнице скорую помощь, но она долго ехала. Информацию, полученную от диспетчера, что машина в пути, кузбассец решил перепроверить.

— Мужчина пришёл в больницу, перезвонил своей сожительнице и, узнав от неё, что автомобиля скорой помощи до сих пор нет, вырвал ручку входной двери и начал ей бить по окнам, — уточнили в региональном главке МВД.

Сумма вреда, по данным правоохранителей, составила около 40 тысяч рублей. Дебоширу придётся выплатить штраф в 500 рублей за "уничтожение или повреждение чужого имущества" и возместить причинённый ущерб.