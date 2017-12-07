"Я виновен перед вами". Улюкаев в последнем слове попросил у людей прощения

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая с последним словом в Замоскворецком суде Москвы, попросил у людей прощения и поздравил всех с наступающим Новым годом.

— Простите меня, люди! Я виновен перед вами. Всю свою оставшуюся жизнь я посвящу людям и отстаиванию их интересов. С Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! — заключил экс-чиновник.

Приговор экс-главе МЭР огласят 15 декабря. Прокурор потребовал приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима.

Напомним, экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".