В Кирове родители избили учительницу и её адвоката прямо в школе — видео

Общая встреча у директора школы обернулась скандалом и дракой: мать с порога начала хамить, а разъярённый отец и вовсе несколько раз ударил учительницу и выбил адвокату зуб.

Родители ученицы кировского лицея устроили драку с учительницей и её адвокатом прямо в стенах учебного учреждения. Произошедшее учительница записала на видео. Подробности рассказал её адвокат Антон Гладких.

По его словам, учительница попросила его защиты после того, как родители одной из учениц обвинили её в фальсификации оценок и вымогательстве за репетиторство. Отмечается, что мать девочки является подполковником полиции.

Гладких рассказал, что общая встреча у директора школы обернулась скандалом и дракой: мать, пришедшая в форме, с порога начала хамить, а разъярённый отец и вовсе несколько раз ударил учительницу и выбил её адвокату зуб.

Прибывшие на место медики сняли побои. Теперь адвокат намерен подать заявления и на мать школьницы — за клевету, и на мужчину — за побои.