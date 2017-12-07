Улюкаев в последнем слове сравнил себя с Сократом и гладиатором

Сам же судебный процесс экс-министр назвал цирком, а предъявленные ему обвинения во взяточничестве — абсурдными.

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в последнем слове сравнил себя с Сократом и пожилым гладиатором и процитировал один из приписываемых философу афоризмов.

— Публика собралась на выступление, где пожилой гладиатор картонным мечом отмахивается от вполне реальных угроз. И готовы поднять или опустить палец, — начал выступление с последним словом экс-министр.

Сам же судебный процесс Улюкаев назвал цирком, а предъявленные ему обвинения во взяточничестве — абсурдными.

— Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но 10 лет для человека в моём возрасте — это серьёзно (Улюкаеву 61 год. — Прим. ред.), — отметил бывший глава Минэкономразвития.

Отметим, что древнегреческий мыслитель, осуждённый за богохульство и развращение юношества, самостоятельно принял яд, как считается, в 399 году до нашей эры.