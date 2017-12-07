К митингующим под Радой присоединились социалисты, требующие повысить пенсии

Социалисты Украины вышли на митинг к зданию Верховной рады с требованием повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен (370 долларов), а минимальную пенсию — до пяти тысяч гривен (185 долларов). Об этом сообщил глава Социалистической партии Незалежной Сергей Каплин на свой странице в "Фейсбуке".
— Зарплата 10 000, пенсия — 5000. Наши требования неизменные. Мы пришли, чтобы сказать депутатам: проголосуй, — пишет он.
Кроме того, в руках у них флаги Социал-демократической и Социалистической партий Украины.
Сообщается, что активисты перекрыли движение транспорта по улице Грушевского и Шелковичной.
Стоит добавить, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3200 гривен (119 долларов), пенсия — 1500 гривен (56 долларов).
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