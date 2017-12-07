К митингующим под Радой присоединились социалисты, требующие повысить пенсии

Сейчас минимальная пенсия на Украине составляет всего 1500 гривен. При этом активисты настаивают на её повышении до пяти тысяч.

Социалисты Украины вышли на митинг к зданию Верховной рады с требованием повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен (370 долларов), а минимальную пенсию — до пяти тысяч гривен (185 долларов). Об этом сообщил глава Социалистической партии Незалежной Сергей Каплин на свой странице в "Фейсбуке".

— Зарплата 10 000, пенсия — 5000. Наши требования неизменные. Мы пришли, чтобы сказать депутатам: проголосуй, — пишет он.

Кроме того, в руках у них флаги Социал-демократической и Социалистической партий Украины.

Сообщается, что активисты перекрыли движение транспорта по улице Грушевского и Шелковичной.

Стоит добавить, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3200 гривен (119 долларов), пенсия — 1500 гривен (56 долларов).