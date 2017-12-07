Телефонный террорист сообщил о бомбе в здании Госдумы

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Телефонный террорист сообщил о бомбе в здании Госдумы

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в здании Государственной думы. Об этом сообщает агентство "Москва". Об эвакуации парламента пока не сообщается. Другие подробности неизвестны.

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